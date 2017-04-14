Сайнс-младший: постараемся восполнить недостаток информации завтра

Пилот «Торо Россо»подвёл итоги двум свободным практикам на Гран-при Бахрейна, выразив надежду, что завтрашний день станет для его команды более успешным.«Старт уик-энда в Бахрейне получился достаточно разочаровывающим. Вторая практика сегодня была очень важна, и проехать на ней всего пару кругов было большой неудачей. Недостаток информации попробуем восполнить завтра.К сожалению, третья практика, как правило, не так информативна, это значит, что сейчас мы идём на квалификацию и гонку вслепую. Но я уверен, что мы ещё можем это исправить и сделать хорошую работу», — приводит слова Сайнса-младшего официальный сайт «Торо Россо».