Райкконен: условия в Бахрейне будут тяжелее, чем в прошлом году

Пилот «Феррари»прокомментировал две свободные практики Гран-при Бахрейна, заявив, что ожидает на «Сахире» ещё более тяжёлые условия, чем в прошлом году.«Как складывается уик-энд? Пока трудно ответить на этот вопрос. Очень сложные условия, вероятно, что тут будет даже жарче, чем в прошлом году. Нам предстоит сделать много работы, чтобы быть готовыми к гонке. Но в пятницу дела всегда обстоят так», — приводит слова финна F1i.Отметим, что на первой практике болид Райкконена испытывал технические проблемы, а уже на вечерних заездах он показал четвёртое время.