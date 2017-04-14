Хэмилтон: в квалификации и гонке в Бахрейне будет отличная битва с «Феррари»

Пилот «Мерседеса»прокомментировал своё выступление на первых двух свободных практиках Гран-при Бахрейна, где он показал 10-е и 5-е время соответственно.«Это была нормальная пятница. Утром было невероятно жарко, и условия были сложнейшие — и физически, и что касается работы с шинами. Но мы преодолели это, а вечером уже было гораздо прохладнее, и мы получили более ясное понимание того, что нас ждёт в квалификации и гонке. На второй тренировке я гораздо лучше понял, что собой представляет наша машина. Все были очень близки друг к другу, но «Феррари» была быстрее. В гонке они будут на пару сотых секунды быстрее, так что это будет отличная битва и в квалификации, и в гонке. Мы будем упорно работать, чтобы сократить это отставание. Здесь у меня отличные болельщики, и я старался расшевелить их каждый раз, когда выезжал на трассу. Их улыбки очень мне помогают», — отметил Хэмилтон для пресс-релиза «Мерседеса».