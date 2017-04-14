Эггинтон: выступление Квята на сериях длинных кругов воодушевляет

Главный инженер «Торо Россо»подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Бахрейна Формулы-1.«Пятница была сложной из-за высокой температуры и недостаточного сцепления колёс с дорожным покрытием на первой тренировке и проблем на второй, из-за которых вторая тренировка рано закончилась для Карлоса. Тем не менее на второй тренировке нам удалось собрать важную информацию на сериях длинных кругов, которая будет очень нам полезна. Что касается программы, то всё было стандартно. Тем не менее из-за низкого сцепления колёс с дорожным покрытием на шинах «медиум» наше время на трассе было ограничено. На второй тренировке условия были ближе к условиям в квалификации и гонке, так что нам удалось пройти всю запланированную программу на обоих комплектах шин.К сожалению, с машиной Карлоса возникли проблемы в самом начале тренировки, и он вынужден был прекратить выступление, потому что нужно было заменить на его машине детали. Даниил полностью завершил программу, и его выступление на сериях длинных кругов воодушевляет. Тем не менее с машиной нужно ещё поработать, чтобы оптимизировать настройки, особенно на сериях коротких кругов. Но у нас есть идея насчёт того, что можно сделать, чтобы выжать из машины всё, что можно, и мы будем работать всю ночь, анализируя информацию, чтобы к квалификации сделать шаг вперёд», —отметил Эггинтон для пресс-релиза «Торо Россо».