Хорнер назвал решение отправить Алонсо на «Инди-500» сумасшествием

Глава «Ред Булл»признался, что абсолютно не понимает решения главы «Макларена» Зака Брауна разрешитьвыступить на гонке «500 миль Индианаполиса» вместо участия в Гран-при Монако.«Фернандо сейчас сложно, у него непростой момент. У Зака проблема: в его руках пилот, находящийся в депрессии, так что он пытается сохранять его мотивированным. В итоге он пришёл к идее отправить его в Индианаполис. Должно быть, он сошёл с ума: это самая чокнутая гонка, какую я когда-либо видел! Никаких тестов, он просто запрыгнет в машину… Первый поворот там весьма серьёзный: речь не идёт о том, чтобы просто проезжать весь круг на полном газу. Так что, думаю, ему стоило бы сходить к психиатру.Думаю, если пилот связан с командой, то в середине года это словно исчезновение с другой девушкой. Мне не кажется, что это правильно», — приводит слова Хорнера Reuters.