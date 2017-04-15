Алонсо: на третьей тренировке «Макларену» понадобится каждый круг

Пилот «Макларена»прокомментировал своё выступление на первых двух тренировках Гран-при Бахрейна, где он показал 8-е и 14-е время.«Это была хорошая пятница, как минимум на моей половине гаража, потому что у Стоффеля, к сожалению, были проблемы. Я здорово проехал, и мы получили хорошие новости относительньло настроек и направления, в котором нужно двигаться с машиной. Мы на 1,5 секунды отстаём от лидера, но учитывая то, что у нас есть, мы ускорили свой прогресс.Думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но впереди ещё длинный путь. Надеюсь, квалификацию мы проведём достойно. На третьей тренировке нам понадобится каждый круг, нужно хорошо выступить в квалификации и атаковать в гонке. Мы не на 100% уверены, что держим свои проблемы под контролем, так что нужно продолжать работать», — отметил Алонсо для пресс-релиза своей команды.