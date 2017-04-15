Бинотто: надеюсь, все части двигателя Райкконена можно будет использовать ещё

Технический директор «Феррари»сообщил, что, несмотря на проблемы с двигателем Кими Райкконена, который пришлось заменить, его, возможно, получится использовать ещё раз.«У нас были проблемы с двигателем Кими, это было очевидно. Мы сменили его к обеду просто из предосторожности. Было важно, чтобы он без проблем выступил на второй тренировке. Нам ещё предстоит выяснить, что произошло. Мы изучили все детали, и, надеюсь, все части двигателя можно будет использовать ещё раз», — приводит слова Бинотто Autosport.