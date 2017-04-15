Экклстоун предлагает уменьшить в Формуле-1 промоутерские взносы

Бывший руководитель Формулы-1отметил, что новым владельцам чемпионата стоит уменьшить промоутерские выплаты, чтобы организаторы гонок могли снизить цены на билеты и привлекать больше болельщиков.«Единственное, что будет хорошо для всех, — это если мы будем взимать с промоутеров гораздо меньше денег. Я провёл несколько хороших сделок. Они платят очень много, и большинство из них, если не все, много не зарабатывают. Совсем наоборот. Боюсь, что рано или поздно государства, которые стоят за плечами промоутеров, скажут: «Достаточно, пока!». Если уменьшить их выплаты, то они смогут снизить цену на билеты и продавать их больше. Если вы заботитесь о болельщиках, это лучший способ.Почему я раньше этого не сделал? Я пытался заработать деньги для компании, это моя работа. А у новых владельцев, кажется, первоочередная цель не зарабатывать деньги. Их цель — сделать болельщиков довольными, а это здорово», — приводит слова Экклстоуна Motorsport.