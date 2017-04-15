Вандорн: ещё один проблемный день. Подходим к квалификации несколько вслепую

Гонщик «Макларена»подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бахрейна, где на обеих практиках бельгиец не избежал технических проблем.«Для меня это был ещё один проблемный день, скажем так. В первой практике возникли проблемы с двигателем, а потом снова — во второй. Так что сегодня были ограничения по числу кругов. Досадно терять так много времени, особенно во второй тренировке, где условия очень похожи на квалификацию и гонку. Надеюсь, завтра всё пойдёт более плавно и решим проблемы.Мы подходим к квалификации несколько вслепую, но Фернандо проехал много кругов, что позитивно. Придётся начинать с базовой информации Фернандо, но я уверен, что она будет полезна. Ситуация трудная, но она такая, какая есть. Мы знали, что это будет ещё один сложный уик-энд, но, надеюсь, завтра будет лучше. У меня нет представления, что будет возможно завтра — нам не следует ставить перед собой целей. Просто нужно удостовериться, что у нас будет чистая попытка, а там посмотрим», — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена»,