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Уайтинг чуть не отменил старт Гран-при Китая из-за Феттеля

15 апреля 2017, суббота. 12:35. Авто
Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг рассказал, что хотел отменить старт Гран-при Китая из-за неверной позиции Себастьяна Феттеля на стартовой решётке. Однако в случае отмены старта Феттелю пришлось бы стартовать с пит-лейна, и Уайтинг счёл такое наказание несоизмеримым с нарушением, сообщает Auto Motor und Sport.

Уайтинг передал дело Феттеля комиссионерам Формулы-1, но те также не пришли к единому мнению. Феттель излишне сместился влево на стартовой решётке в Шанхае, где был на второй позиции. На заседании пилотов он подвергся критике со стороны Льюиса Хэмилтона, Фернандо Алонсо и Фелипе Массы.
Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Себастьян Феттель ФИА Формула-1 Гран-при Китая
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