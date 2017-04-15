Маркьонне: Ферстаппен развивается

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает прибавлять.
«Он молод, и у него вся жизнь впереди, а „Феррари“ существует уже 70 лет. Сейчас он занят другим, точнее всего будет сказать, что он развивается», — приводит слова Маркьонне Corriere dello Sport.
Слухи о потенциальном переходе Ферстаппена в «Феррари» ходят давно, а о потенциальной смене состава «Скудерии» грядущей зимой стали говорить чаще после того, как Маркьонне раскритиковал Райкконена после Гран-при Китая.