Вильнёв: если ты гонщик, ты не можешь бояться «500 миль Индианаполиса»

Чемпион мира в Формуле-1 1997 годаподдержал решениевыступить в гонке «500 миль Индианаполиса». Ради этого испанец пропустит Гран-при Монако.«У Фернандо есть психологическая сила, талант, ум и страсть к тому, что он делает. Это решение прекрасно для него и для „Инди 500“. Я не понимаю тех, кто говорит, что это опасно и риск высок. Если ты гонщик, ты не можешь этого бояться, там выступает множество пилотов. Эта история о том, гонщик ты или нет», — приводит слова Вильнёва GloboEsporte.