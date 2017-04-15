В Сан-Паулу площадь назовут в честь Айртона Сенны

В Сан-Паулу в честь трёхкратного чемпиона Формулы-1назовут площадь. Торжественная церемония открытия площади размером в 15 тыс. квадратных метров пройдёт 1 мая — в 23-ю годовщину гибели гонщика. Церемонию проведут мэр Сан-Паулу и члены семьи Сенны, сообщает GloboEsporte.Сейчас имя Сенны в Сан-Паулу уже носит туннель. Бразильский пилот погиб в 1994 году на Гран-при Сан-Марино. На его счету 41 победа и 65 поул-позишн в Формуле-1. Всего он принял участие в 162 этапах «Королевских гонок».