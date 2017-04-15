Риккардо: я чувствую разочарование Алонсо

Пилот «Ред Булл»высказал мнение о решениипропустить Гран-при Монако ради участия в Инди 500.«Я думаю, что Фернандо пропустит отличный этап, но опять-таки, если ты не борешься за лидерские позиции, то гонка в Монако может превратиться во что-то скучное.Круто, что он решился на это, и он выбрал правильное время для этого. Для него это возможность, и он делает свою попытку с хорошей командой. Я чувствую его разочарование от того, какое у него сейчас положение в Формуле-1.На его месте и в его возрасте я бы тоже сделал так. На исходе карьеры, возможно, я тоже рассмотрю подобные варианты», — приводит слова австралийца Motorsport.