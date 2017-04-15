Боттас — победитель квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, Квят — 11-й

завоевал первый в карьере поул, установив новый рекорд трассы в Бахрейне.показал второе время,— третье.В ходе третьего сегмента квалификации лидеры побили абсолютный рекорд трассы в Бахрейне. Сначала круг за 1:28,844 проехал Валттери Боттас, затем время напарника на несколько сотых перекрыл Льюис Хэмилтон — 1:28,792. Тем не менее во второй попытке финн смог превзойти напарника — 1:28,769, в то время как Хэмилтон улучшить не смог. Этот круг принёс Боттасу первый в карьере поул.Гонщики «Феррари», в отличие от двух предыдущих гонок, уступили «Мерседесам» довольно много. Феттель расположился третьим в полусекунде от времени поула, в то время как Райкконен квалифицировался лишь пятым, проиграв Даниэлю Риккардо.из-за небольшой помарки в финальном повороте не смог улучшить время в заключительной попытке второго сегмента и занял в итоге одиннадцатое место. До выхода в Q3 ему не хватило всего двух сотых секунды.Напарник россиянина Карлос Сайнс вылетел уже в первом сегменте. В решающей попытке «Торо Россо» испанца отказала на третьем секторе. В результате Сайнс не смог закончить попытку и остался на 16-й строчке. В Q1 также выбыл Серхио Перес — гонщик «Форс Индия» квалифицировался лишь 18-м.Слабым результатом завершилась квалификация Гран-при Бахрейна для «Макларена». Стоффель Вандорн уже в третий раз подряд не вышел из первого сегмента, а Фернандо Алонсо, пробившись в Q2, не смог покинуть боксов по техническим причинам. Испанец квалифицирован на 15-м месте.1. Валттери Боттас («Мерседес») 1,28,7692. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1,28,7923. Себастьян Феттель («Феррари») 1,29,2474. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1,29,5455. Кими Райкконен («Феррари») 1,29,5676. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1,29,6877. Нико Хюлькенберг («Рено») 1,29,8428. Фелипе Масса («Уильямс») 1,30,0749. Ромен Грожан («Хаас») 1,30,76310. Джолион Палмер («Рено») 1,31,07411. Даниил Квят («Торо Россо») 1,30,92312. Лэнс Стролл («Уильямс») 1,31,16813. Паскаль Верляйн («Заубер») 1,31,41414. Эстебан Окон («Форс Индия») 1,31,68415. Фернандо Алонсо («Макларен»)16. Карлос Сайнс («Торо Россо») 1,32,11817. Стоффель Вандорн («Макларен») 1,32,31318. Серхио Перес («Форс Индия») 1,32,31819. Маркус Эрикссон («Заубер») 1,32,54320. Кевин Магнуссен («Хаас») 1,32,900