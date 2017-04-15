Хюлькенберг сравнил свой круг в квалификации Бахрейна с поулом в Бразилии-2010

Гонщик «Рено»остался очень доволен седьмым местом в квалификации Гран-при Бахрейна.«Я очень доволен и счастлив. Это реально был максимум, один из моих лучших квалификационных кругов, что я могу вспомнить — наряду с Бразилией. Это весьма трудная трасса, чтобы проехать круг на сто процентов, но мне удалось сделать это в третьем сегменте, так что я очень горд и счастлив по этому поводу. Команда проделала отличную работу вчера и сегодня.Но перед гонкой я осторожен: неделю назад у нас была похожая квалификация, но на следующий день всё пошло не так. Мы очень хорошо начали, но теперь должны обеспечить очки на Пасху! В прошлое воскресенье нам не хватало темпа посуху, а баланс не был отличным, но мы попробовали пару разных вещей, машина немного другая, так что, надеюсь, завтра темп будет хорошим», — приводит слова Хюлькенберга GPUpdate.