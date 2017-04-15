Сайнс: «Торо Россо» упустил возможность попасть в квалификации в топ-8

Пилот «Торо Россо»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, где он показал лишь 16-й результат.«Это обидно и раздражает. Сегодня мы упустили отличный шанс попасть в третий сегмент. Я бы сказал, было возможно попасть в топ-8. Я расстроен, так как проводил квалификацию очень хорошо. Мы очень быстро набрали свою оптимальную скорость после вчерашних проблем, но очередная проблема с надёжностью опустила нас на 16-е место. Единственный положительный момент в том, что гонка только завтра, и мы всё ещё можем бороться. Думаю, у машины отличный потенциал, и мы даже быстрее, чем в Австралии, так что очень жаль, что мне пришлось остановиться в первом сегменте.В любом случае, когда я остыну, то переживу это, перестану думать о произошедшем и начну думать о предстоящей гонке. Я буду стараться, даже несмотря на отсутствие достаточного количества информации. Придётся много импровизировать, но мы уже делали это, так что я положительно настроен по поводу гонки», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.