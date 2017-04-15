Ферстаппен: Масса разрушил мою решающую попытку

Пилот «Ред Булл»подверг критике гонщика «Уильямса», из-за которого, по мнению голландца, у него не получилось продемонстрировать максимум во время квалификации на Гран-при Бахрейна.«Прямо перед тем как я начал готовиться к последнему повороту, передо мной выскочил Масса, после чего просто остановился. За нами был большой отрезок, и я просто хотел спросить у него, что он вообще делает. Я вынужден был ехать на первой скорости, просто для того, чтобы создать нужный разрыв между нами.В конечном итоге это разрушило мою попытку, потому что я уже двигался на холодных шинах. Говорил ли я об этом с Массой? Здесь не о чем говорить, он ведь бразилец», — приводит слова голландца официальный сайт команды.