Вольф: теперь Т-крыло «Мерседеса» не смогут убрать даже с бейсбольной битой

Глава «Мерседеса»рассказал, что после инцидента на пятничных тренировках Гран-при Бахрейна, когда от машины Валттери Боттаса отлетело Т-крыло и попало под болид Макс Ферстаппена, немцы усилили крепление крыла к автомобилю.«Мы решили проблему. Крыло было усилено. Теперь вы не сможете убрать эту штуку даже с помощью бейсбольной биты, так что всё должно быть в порядке», — приводит слова Вольфа Autosport.Также немец прокомментировал заявление главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера, считающего, что ФИА должна запретить Т-крылья по соображениям безопасности: «Ясно, что Кристиану нужно делать это. Вы пытаетесь убрать функционирующие детали с других машин. Это прекрасно понятно — к тому же, Т-крыло испортило их днище».