Райкконен: по многим причинам «Феррари» была далека от идеального результата

Пилот «Феррари»прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой он завоевал пятое место.«Думаю, в целом, машина была лучше, чем в предыдущих гонках. Мы показывали большой потенциал, но так и не смогли извлечь из этого хорошее время на круге. По многим мелким причинам, но мы были далеки от того, что я ожидал. В итоге всё получилось так, как получилось, и мы ничего не можем изменить. Мы с большим трудом искали нужные настройки, но здесь всё было лучше, чем в последних двух гонках. Здесь приходится немного гадать, потому что условия часто изменяются. Завтра будет новый день, хоть мы и далеки от идеальной позиции. Гонка будет трудной», — приводит слова Райкконена ESPN.