Вандорн: в гонке Гран-при Бахрейна «Макларен» не ставит перед собой целей

Пилот Формулы-1, выступающий в составе «Макларена», прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бахрейна, где он показал 17-й результат.«Что касается кругов, то все было более-менее хорошо. На второй попытке у меня были небольшие проблемы с тормозами, и у меня пару раз блокировались колёса, так что мне немного не хватало уверенности в себе. Но я думаю, что я показал лучший круг, на который был способен. Не думаю, что из машины можно было выжать что-то ещё. Остальные результаты были примерно такими же, как и в последних двух гонках, так что не думаю, что мы ожидали чего-то иного. Мы знаем, что в квалификации все едут немного быстрее, так что сами можем лишь постараться проехать идеальный круг.На нас немного сказалось отсутствие практики на второй тренировки. Мне было сложно понять уровень сцепления колёс с дорожным покрытием, а также что из себя представляют шины «суперсофт», но в конце концов всё получилось примерно так, как мы ожидали. В гонке мы будем вкладываться по полной. Знаем, что наша скорость в гонке не идеальна, особенно на прямых. Время на круге вечером обычно лучше, чем днём, но покрытие всё еще горячее, так что управлять шинами по-прежнему трудно.Мы не ставим себе никаких целей. Нужно просто стараться не попасть в беду, проделать хорошую работу и надеюсь, мы добьемся хорошего результата», — отметил Вандорн для пресс-релиза своей команды.