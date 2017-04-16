Хорнер: 2-й ряд стартовой решётки — максимум, на который мы могли рассчитывать

Руководитель «Ред Булл»поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бахрейна, дав понять, что четвёртое место в ней Даниэля Риккардо — максимальный результат, на который могла рассчитывать команда на сегодняшний день.«Даниэль сделал отличную работу, сумев вклиниться между дуэтом „Феррари“. Попадание на второй ряд стартовой решётки — максимум, на который мы бы могли рассчитывать здесь. Что касается выступления Макса, то он прогрессировал на протяжении сессии, к сожалению, из-за трафика у него не получился последний круг.Как бы то ни было, он стартует с третьего ряда и имеет неплохие шансы в гонке. Наше отставание от лидеров сокращается на протяжении трёх этапов, и сегодняшнее наше выступление — хороший шаг вперёд», — приводит слова Хорнера официальный сайт команды.