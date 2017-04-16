Экклстоун: Формула-1 может быть продана снова

Бывший руководитель Формулы-1заявил, что при хорошем предложении новые владельцы Королевских гонок могут перепродать свой актив.«Джон Мэлоун очень практичный бизнесмен. Если кто-то к нему придёт с предложением, которое позволит ему заработать на продаже Формулы-1, то он сделает это. Гонки ему не особо интересны, он заинтересован лишь в том, чтобы его продукт работал на него и приносил доход», — цитирует Экклстоуна Dailymail.Представители Liberty Media не медлили с ответом, заявив, что компания имеет традицию долгосрочной работы со своими активами, и эта традиция коснётся в том числе и Формулы-1.