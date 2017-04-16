Вольф: Боттас быстро всё забывает и не переживает подолгу

Глава «Мерседеса»считает, что менталитет помогбыстро забыть об ошибке на Гран-при Китая.«Дело в его настрое. Не знаю, это финский менталитет или менталитет конкретно Боттаса. Но он очень хорош в том, чтобы забывать и двигаться дальше. Не тратит много времени на празднование или переживание. Он сказал, что в то воскресенье ему было тяжело, утром понедельника не просто, а после обеда уже нормально.Пилоту необходим правильный менталитет, и Боттасу он помог справиться с шанхайской ситуацией. В тот день у него к тому же были проблемы с машиной. Но он сохранял спокойствие, работал над собой и над машиной», — приводит слова Вольфа Motorsport.