Экклстоун: меня так повысили, что с новой должности не видно, что происходит

Бывший руководитель Формулы-1признался, что новые владельцы серии из Liberty не захотели, чтобы он принимал участие в управлении серией.«Последнее, что им надо, это мой вклад, ведь они хотят перемен. Они знают, что я сам вносил бы изменения, если бы считал их нужными.Люди не понимают, что я всё ещё в компании. Меня повысили с места руководителя на гораздо более высокое. Оно такое высокое, что мне даже не видно, что происходит. Представьте, что врач говорит, что у вас рак. Вы ничего не можете поделать, надо с этим как-то жить», — приводит слова Экклстоуна BBC.