Лауда: кто-то считает болид «Феррари» нелегальным? Он прошёл инспекцию

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда опроверг слухи о том, что «Феррари» нарушила технический регламент при построении нового болида. Некоторые считают, что «Феррари» использовала гибкие аэродинамические детали, которые запрещены.
«Если кто-то считает, что это нелегально, то ему стоит знать, что все болиды проходят техническую инспекцию», — заявил Лауда в интервью RTL.
Лауду поддержал экс-пилот Ф-1 Марк Зурер.
«Всё по правилам. „Феррари“ с умом использовала лакуну в них», — сказал Зурер.