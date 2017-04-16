Лауда: кто-то считает болид «Феррари» нелегальным? Он прошёл инспекцию

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса»опроверг слухи о том, что «Феррари» нарушила технический регламент при построении нового болида. Некоторые считают, что «Феррари» использовала гибкие аэродинамические детали, которые запрещены.«Если кто-то считает, что это нелегально, то ему стоит знать, что все болиды проходят техническую инспекцию», — заявил Лауда в интервью RTL.Лауду поддержал экс-пилот Ф-1«Всё по правилам. „Феррари“ с умом использовала лакуну в них», — сказал Зурер.