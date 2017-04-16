Арривабене: «Феррари» показывает храбрость, решительность и немного сумасшествия

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари»прокомментировал победу Себастьяна Феттеля в Гран-при Бахрейна, где он опередил пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, ставших вторым и третьим соответственно.«Мы счастливы, но что самое приятное — эта команда демонстрирует храбрость, решительность и немного сумасшествия. После квалификации предстоящая гонка представлялась очень трудной, но в пятницу мы прочитали темп. Способность брать на себя риск, а также те три качества в ДНК у «Феррари», так что я счастлив», — приводит слова Арривабене Sky Sports.