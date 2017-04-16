Лауда: у Боттаса были проблемы с машиной, зачем ему сдерживать Хэмилтона?

Неисполнительный председатель «Мерседеса»объяснил, чтопропустилпо ходу Гран-при Бахрейна из-за проблем с болидом.«Было несколько решающих факторов. На пит-стопе возникли проблемы с давлением в пистолете. А потом Льюис получил штраф, без которого мог выиграть гонку. „Феррари“ же всё сделала правильно и заслужила победу.У Валттери в шинах было слишком высокое давление, потому он был не быстр. Зачем же нам сдерживать друг друга, если у одной из машин проблемы», — цитирует Лауду Sky Sports.