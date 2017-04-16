Вольф: из-за проблем с генератором не удавалось снизить давление в шинах Боттаса

Руководитель «Мерседеса»прокомментировал итоги гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1, в которой победу одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, а его подопечные Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас стали вторым и третьим соответственно.«У нас были проблемы с генератором, и никак не получалось уменьшить давление в шинах Валттери. Поэтому оно было выше на несколько фунтов на квадратный дюйм, и мы не могли вернуть прежнюю скоростью. Мы стараемся не вмешиваться в гонку, но иногда приходится принимать решение, которое для одного из пилотов делает гонку не лучшей. Иногда нужно выбирать между тем, чтобы проиграть, или потенциально выиграть, приняв при этом не самое приятное решение.Я даже не хочу обсуждать борьбу за титул, потому что прошло только три гонки. Не хочу отвечать на эти вопросы. Я только что закончил гонку, дайте мне немного расслабиться», — приводит слова Вольфа BBC.