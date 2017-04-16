Ферстаппен: в Бахрейне «Ред Булл» работал лучше, чем в предыдущих гонках

Гонщик «Ред Булл»прокомментировал Гран-при Бахрейна, на котором не добрался до финиша из-за отказа тормозов.«Я хорошо стартовал, а у Кими возникли проблемы, так что я его сразу прошёл, а потом по внешней траектории обошёл Даниэля в первом повороте и занял хорошую позицию. После этого я шёл в темпе лидеров, машина хорошо работала с шинами, и темп был высок.Думаю, мы приняли верное решение попытаться подрезать два „Мерседеса“ на пит-стопе, но на 12-м круге отказали задние тормоза, и всё было кончено. Это часть гонок, и положительные моменты сегодня тоже были. Машина работала намного лучше, чем в двух предыдущих гонках, так что мы могли набрать хорошие очки без этой неудачи», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.