Райкконен: я ужасно стартовал, и мне не повезло с машиной безопасности

Пилот «Феррари»остался недоволен Гран-при Бахрейна, на котором финишировал четвёртым.«Машина работала хорошо, как я и ожидал. Тут особо не на что пожаловаться. У меня был ужасный старт и несколько таких же поворотов. После этого пришлось играть в догонялки. Хорошего было много, но результат меня разочаровал.Я довольно быстро обогнал Массу, но мне не повезло с сейфти-каром, и я опять потерял позицию. Потом я пытался пройти его снова, но на каких-то участках он был очень быстр, и пройти его во второй раз оказалось сложнее, чем в первый. Я всё таки прошёл, но это заняло много времени.Первый круг был не идеален, а потом сейфти-кар… Всё пошло неудачно», — цитирует Райкконена Autosport.