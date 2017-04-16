Боттас: понимаю просьбу пропустить Хэмилтона, но мне тяжело

Пилот «Мерседеса»заявил, что понимает просьбу команды пропуститьвперёд на Гран-при Бахрейна. Британец пытался догнать Себастьяна Феттеля и побороться за первое место, но не смог этого сделать и финишировал вторым. Боттас остался третьим.«Я гонщик, так что просьба пропустить напарника — худшее, что можно услышать. Но у Льюиса был шанс догнать Себастьяна, так что я понимаю решение команды. Лично для меня это тяжело, но мне надо выяснить, почему у меня не было темпа», — приводит слова Боттаса ESPN.