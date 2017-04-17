Маркьонне: «Феррари» знает, что будет среди лидеров до конца сезона

Президент «Феррари»считает, что победана Гран-при Бахрейна доказала способность «Скудерии» бороться за чемпионский титул.«Конечно, вернуться на первую ступень подиума — большое удовлетворение. Однако ещё важнее, что теперь мы уверены: победа в Мельбурне не была единичным случаем, мы будем среди лидеров чемпионата до последнего.Наконец, у нас есть боеспособная машина и важно понять, какая скорость развития требуется к каждому этапу. Всё это плоды превосходной работы на трассе и в Маранелло, так что мои комплименты не только Себу, но и всей команде.Кими также поздравляю с хорошей гонкой. Мы знаем, что впереди долгий путь, и если мы хотим первыми пересечь самую важную черту, нельзя и на секунду утратить внимание», — цитирует Маркьонне пресс-служба команды.