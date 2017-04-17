Хюлькенберг: два очка — это лучшее, на что «Рено» можно было рассчитывать

Пилот «Рено»прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бахрейна, где он завоевал девятое место.«Здорово завоевать первые очки в сезоне. Думаю, я провёл хорошую гонку, если учесть скорость машины. Мне было трудно с этим, и два очка — это лучшее, на что мы могли рассчитывать с такой стратегией. В квалификации мы выглядели гораздо лучше, но за 57 кругов в гонке стали видны области, в которых нам нужно добиться прогресса. Во вторник я буду здесь на тестах, так что у нас будет отличная возможность для прогресса. Когда я буду в машине, нам нужно будет оценить некоторые улучшения, которые, надеюсь, намного увеличат нашу скорость к гонке в Сочи», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».