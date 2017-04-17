Вандорн: обидно не иметь возможности стартовать после всей проделанной работы

Пилот «Макларена»дал комментарий после гонки Гран-при Бахрейна, в которой он не смог стартовать из-за технических проблем.«Очень жаль, что мы не смогли даже стартовать в гонке. Команда обнаружила проблемы с давлением воды на пути к стартовой решётке. Очевидно, нас очень разочаровывает, что мы не смогли даже стартовать.С самого начала сезона мы знали, что ситуация, в которой мы находимся, будет трудной. У меня очень хорошие отношения с командой, и я уверен, что мы справимся с проблемами. Когда всё будет складываться хорошо, я смогу показать результат. Мы переживём тяжёлые времена, это не весело, но всё так, как есть.Очень расстраивает, когда вы выполняете всю подготовительную работу, прилагаете усилия, чтобы быть в хорошей форме в гонке, а затем не в состоянии стартовать. У меня были две неудачные пятничные тренировки, а теперь и гонка. Это, конечно, разочаровывает. Но я продолжу работать с командой, не поднимая головы. Улучшения в какой-то момент придут. Трудно сказать, когда именно, но они будут», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».