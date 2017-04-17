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Вандорн: обидно не иметь возможности стартовать после всей проделанной работы

17 апреля 2017, понедельник. 10:11. Авто
Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн дал комментарий после гонки Гран-при Бахрейна, в которой он не смог стартовать из-за технических проблем.

«Очень жаль, что мы не смогли даже стартовать в гонке. Команда обнаружила проблемы с давлением воды на пути к стартовой решётке. Очевидно, нас очень разочаровывает, что мы не смогли даже стартовать.

С самого начала сезона мы знали, что ситуация, в которой мы находимся, будет трудной. У меня очень хорошие отношения с командой, и я уверен, что мы справимся с проблемами. Когда всё будет складываться хорошо, я смогу показать результат. Мы переживём тяжёлые времена, это не весело, но всё так, как есть.

Очень расстраивает, когда вы выполняете всю подготовительную работу, прилагаете усилия, чтобы быть в хорошей форме в гонке, а затем не в состоянии стартовать. У меня были две неудачные пятничные тренировки, а теперь и гонка. Это, конечно, разочаровывает. Но я продолжу работать с командой, не поднимая головы. Улучшения в какой-то момент придут. Трудно сказать, когда именно, но они будут», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Бахрейна
Новости. Авто
17 апреля 2017, понедельник
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