У Алонсо нет договорённости с «Порше» о выступлении в «Ле-Мане» в 2018 году

Приближённые к пилоту «Макларена»опровергают слухи о том, что у испанца уже якобы есть договорённость с «Порше» о выступлении за команду немецкого производителя в «24 часах Ле-Мана» в следующем году.«Это не правда. Это выдумка», — рассказал El Mundo Deportivo источник, близкий к испанскому гонщику.В нынешнем сезоне Алонсо пропустит Гран-при Монако ради выступления в легендарной гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar. В «Инди 500» испанец выступит при поддержке «Макларена», «Хонды» и Andretti Autosport.