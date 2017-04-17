Булье: участие Алонсо в «Инди 500» — элемент переговоров о продлении контракта

Гоночный директор «Макларена»рассказал, что разрешение на участие Фернандо Алонсо в гонке «Индианаполис 500» является частью переговоров с ним о подписании нового контракта на 2018 год.«У каждого свои трюки для ведения переговоров», — рассказал Булье в интервью Der Spiegel.В нынешнем сезоне Алонсо пропустит Гран-при Монако ради выступления в легендарной гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar. В «Инди 500» испанец выступит при поддержке «Макларена», «Хонды» и Andretti Autosport.