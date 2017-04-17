Ферстаппен считает, что мог побороться за второе место в Бахрейне

Пилот «Ред Булл»считает, что если бы не сход в гонке Гран-при Бахрейна, он мог бы побороться за второе место. Голландец заехал на пит-стоп на 11-м круге, пытаясь за счёт более ранней остановки обойти «Мерседес», однако на 12-м круге сошёл из-за отказа тормозов.«Это неприятное чувство, когда ты нажимаешь на педаль, а машина не тормозит должным образом. Но, к сожалению, таковы гонки. Мы потеряли много очков. Думаю, если мы приняли верное решение с нашим пит-стопом, то к концу 12-го круга могли выйти на второе место. Но этого не произошло», — приводит слова Ферстаппена F1 Today.