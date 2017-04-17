Вольф: командная тактика была единственным шансом «Мерседеса» на победу

Глава «Мерседеса»заявил, что использовал командную тактику на Гран-при Бахрейна потому, что это давало шанс на победу. По ходу гонки «Мерседес» попросил Валттери Боттаса пропустить Льюиса Хэмилтона вперёд.«Нам совсем это не нравится. Мы не делали так в последнюю пару лет, но ситуация изменилась, так что нужен надлежащий анализ ситуации.Мы хотели бы давать пилотам равные возможности на старте, мы должны им это. Но вы видели, какое решение мы дважды приняли в гонке. Это был единственный шанс на победу», — цитирует Вольфа ESPN.