Верляйн: был удивлён тем, как хорошо себя чувствовал в Бахрейне

Пилот «Заубера»признался, что был удивлён своей физической формой по ходу Гран-при Бахрейна. Немецкий пилот пропустил две первых гонки сезона-2017 из-за травмы, полученной зимой по ходу Гонки чемпионов, и вернулся за руль на «Сахире».«Был удивлён тем, как хорошо себя чувствовал. Но мы могли ожидать этого, потому что сила ушла, но быстро вернулась. Две недели тренировок привели к большим переменам, и в целом я счастлив. Рад, что вернулся так, будто никуда и не уходил», — приводит слова Верляйна Autosport.