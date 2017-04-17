«Хонда»: протестируем кое-какие идеи в Бахрейне

Глава автоспортивного подразделения «Хонды»рассказал, что на тестах в Бахрейне на этой неделе его компания испытает новые идеи в своей силовой установке.«Мы протестируем кое-какие идеи, но это будет не совершенно новый мотор.Мы решили не раскрывать сроков введения нового мотора. У нас есть цель, но, раз мотор не готов, мы не станем её называть. Не хочу давать фанатам лишних ожиданий, лучше подожду. Мы не можем тянуть с развитием, нам надо улучшить мотор», — цитирует Хасегаву Autosport.