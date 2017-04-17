«Рено» опробует новый блок MGU-K на тестах в Бахрейне

«Рено» планирует протестировать новый блок MGU-K на своих силовых установках по ходу внутрисезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне на этой неделе. В компании рассчитывают использовать этот блок на следующем этапе в Сочи.На предсезонных тестах блок MGU-K вызвал беспокойство касательно надёжности, и в «Рено» решили использовать прошлогоднюю версию. Новая спецификация на 5 кг легче прошлогодней и, в отличие от неё, не требует дополнительного 1 кг для устройства охлаждения.«Будет здорово вернуться к полной конфигурации-2017. Это вернёт нам уверенность в способность проводить все обновления мотора и болида», — цитирует босса «Рено» Сириля Абитебуля Autosport.