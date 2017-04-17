Лопес выписан из больницы после аварии на «6 часах Сильверстоуна»

Трёхкратный чемпион WTCC Хосе Мария Лопес выписан из госпиталя после аварии, в которую попал на этапе WEC «6 часов Сильверстоуна». Аргентинец дебютировал в LMP1 и на четвёртом часу гонки потерял контроль над своей «Тойотой» на влажной трассе и врезался в ограждение.
С пит-лейна доктора отправили Лопеса в госпиталь для дальнейшей проверки. Обследование ничего не выявило, и пилота отпустили из больницы.
«Авария была сильной, и поначалу я чувствовал боль, так что я рад, что проблем не обнаружилось. Теперь я готов вернуться в Спа», — цитирует Лопеса FOX Sports.