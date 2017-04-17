Ферстаппен: хотел бы извиниться перед любым бразильцем, которого задел

Пилот «Ред Булл»извинился за слова в адрес бразильцев, сказанные после квалификации в Бахрейне. Тогда голландец был недоволен поведением Фелипе Массы на трассе.«Я чувствую, что мне надо прояснить слова, сказанные после квалификации. Будучи страстным гонщиком, я выдал эмоциональную реакцию из-за разочарования последним отрезком, которую вырвали из контекста. Я ни в коем случае не хотел оскорбить бразильцев, которых я уважаю и которые всегда добры ко мне.Прошлогодний Гран-при Бразилии — один из самых ярких моментов моей карьеры. А то, что он прошёл в стране Сенны, Фиттипальди и Пике, сделало его особенным. Я хотел бы извиниться перед любым бразильцем, которого задел», — написал Ферстаппен в «Фейсбуке».