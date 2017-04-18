Бергер: у Феттеля нет причин уходить из «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1считает, что последние успехи «Феррари» должны исключить слухи об уходеиз команды в конце года. Ранее немца сватали в «Мерседес».«Если „Феррари“ добивается результата, то нет причин уходить из неё. Конечно, когда на трассе всё плохо и ты не побеждаешь, то давление становится невероятным и хочется уйти. Но сейчас кажется, что они на верном пути, Себастьян блистает, и я не могу представить, что ситуация изменится», — приводит слова Бергера Motorsport-Total.