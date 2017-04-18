Грожан: обновление тормозов Brembo — это большой шаг вперёд

Пилот «Хааса» Ромен Грожан отметил, что обновлённые тормоза от Brembo работали на Гран-при Бахрейна гораздо лучше, чем было в предыдущих гонках. «Хаас» неоднократно жаловался на работу тормозов и на протяжении нескольких месяцев трудился совместно с Brembo над тем, чтобы изменить ситуацию.

Несмотря на улучшения в работе продукции Brembo, «Хаас» договорился об испытаниях тормозов Carbone Industrie по ходу тестов в Бахрейне, стартующих 18 апреля.

«У нас было обновление от Brembo, и тормоза работали намного лучше, чем прежде. Это был явно большой шаг вперёд. Потребовалось довольно много времени, чтобы получить обновление. Мы собираемся попробовать что-то новое и посмотреть, как это будет работать.

Я с нетерпением жду появления другого бренда, потому что в прошлом году использование его тормозов (в Бразилии) сильно изменило ощущения от торможения в поворотах… Обновления от Brembo работают очень хорошо, но я с нетерпением жду возможности протестировать тормоза от другого производителя», — приводит слова Грожана Motorsport.