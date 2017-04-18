В окружении Алонсо опровергли слухи о добровольном сходе в гонке ГП Бахрейна

Источники, близкие к Фернандо Алонсо, категорически отвергли предположения, что пилот «Макларена» добровольно сошёл с дистанции в гонке Гран-при Бахрейна.

По ходу гонки испанец по радио посетовал на проблемы с силовой установкой «Хонды», после чего сошёл. Однако после гонки появились слухи, что болид Алонсо был абсолютно исправен, но он решил прекратить гонку, поскольку был вне зоны досягаемости очков.

Тем не менее источники, близкие к Алонсо, «категорически отрицают» это, сообщает испанское издание AS.