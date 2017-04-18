Фернли: «Рено» прогрессирует очень быстро

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли отметил прогресс команды «Рено», сказав, что до предсезонных тестов не считал её потенциальным соперником. После трёх первых гонок сезона «Рено» занимает восьмое место в Кубке конструкторов.

«Я думаю, что они прогрессируют очень быстро, быстрее, чем я ожидал. Перед тестами я думал, что мы будем конкурировать с «Уильямсом», «Торо Россо» и «Маклареном». Но у «Макларена» явно есть проблемы, а «Рено» сделал значительный шаг вперёд. Сейчас две команды ведут ожесточённую борьбу за первое место, но за ними борется много команд, и это здорово», — приводит слова Фернли F1Today.