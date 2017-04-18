З. Браун уверен, что «Макларен» сумеет удержать Алонсо

Глава «Макларена» Зак Браун выразил уверенность, что пилот Фернандо Алонсо останется в команде и на следующий сезон.

«Если мы сумеем дать Алонсо хороший автомобиль, я уверен, что он останется с нами. Ему нравится здесь. Да, конечно, он разочарован, но он командный игрок, и он мотивирует нас дать ему и Стоффелю хороший болид. Я думаю, наличие хорошего автомобиля оставит его здесь».

Меня не удивляют разговоры о его переходе в «Рено». Полагаю, что все хотели бы пообщаться с ним и получить такого пилота. Как бы то ни было, мы договорились с ним обсудить будущее летом, когда станет ясно, где мы находимся. Думаю, что он будет придерживаться данного слова, точно так же как и мы", — приводит слова Брауна Sky Sports.