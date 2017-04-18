Риккардо: не смогли проехать длинные серии из-за проблем с силовой установкой

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал ход тестовых заездов Формулы-1 в Бахрейне, по итогам которых ему удалось показать третий результат.

«С точки зрения аэродинамики, у нас были хорошие тесты, всё шло по плану, и нам удалось собрать много информации. Это очень важно для инженеров, хотя и не так интересно для гонщиков.

После этого мы дали несколько серий на софте и внесли несколько механических изменений, что было интересно. Затем мы сделали пару серий и на суперсофте, думаю, нам удалось открыть кое-что новое для себя, интересно, какой это принесёт результат.

В ходе дневной серии мы планировали несколько длинных серий, но проблема с силовой установкой помешала этому", — приводит слова Риккардо пресс-релиз «Ред Булл».